Spritzen-Attacke in Wiener U-Bahn: Mann verletzt

Der 34-Jährige war am 1. November gemeinsam mit einem Freund in der U-Bahnstation unterwegs, als die beiden von einem ihnen unbekannten Paar ohne ersichtlichen Grund beschimpft und attackiert wurden. Die Täterin hielt nach Angaben der Polizei eine Spritze in der Hand und stach in Richtung des 34-Jährigen. Dabei soll sie laut Medienberichten auch "Aids, Aids" gebrüllt haben. Der Mann erlitt eine oberflächliche Verletzung am Hals, die Verdächtigen flüchteten daraufhin mit der U-Bahn.