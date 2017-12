Frankreich: 150 Skifahrer aus Gondelbahn befreit

Etwa 150 Skifahrer haben in den französischen Alpen nach einer Panne stundenlang in Gondeln ausharren müssen - und das ausgerechnet an Heiligabend. In einem groß angelegten Einsatz am Sonntagnachmittag im Skigebiet Chamrousse wurden nach und nach alle Wintersportler aus den Kabinen befreit. Die Seilbahn hatte aufgrund eines technischen Gebrechens nicht mehr weiterfahren können.