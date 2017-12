Bundesländer sind Pensionsparadies für Beamte

Nach der „Hacklerregelung alt“ konnte man mit 60 ohne Abschläge in den Ruhestand treten. In Niederösterreich und Tirol nutzten das zwischen 2010 und 2015 stolze 62 Prozent aus, in Vorarlberg, Oberösterreich und der Steiermark um die 50 Prozent (siehe Grafik). In Wien und in Kärnten hingegen gingen 50 bzw. 40% aller Beamten wegen „Dienstunfähigkeit“ in den krankheitsbedingten Ruhestand. In den übrigen Bundesländern waren es nur zwischen 8 und 19%.