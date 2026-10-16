Bürgermeister gibt Wienern fünf Wohn-Versprechen

Die Wiener SPÖ will ihre Kompetenz beim Thema Wohnen unterstreichen. Parteichef und Bürgermeister Michael Ludwig macht der Stadtbevölkerung fünf zentrale Wohnversprechen, von einem klaren Nein zum Verkauf von Gemeindewohnungen abwärts.
Die Bürgermeisterpartei setzt im politischen Wettbewerb noch stärker auf das Thema leistbares Wohnen als bisher. Fünf Garantien von Landesparteichef Michael Ludwig sollen die Wiener überzeugen – vor allem, dass der geförderte Wohnbau trotz leerer Stadtkassen nicht zum Erliegen kommen werde: „Wien baut auch in Zukunft neue leistbare Wohnungen, vom einzelnen Gemeindebau bis zum ganzen Stadtteil.“
„Gemeindebau steht nicht zum Verkauf, auch in Zukunft nicht“
Um zu zeigen, dass man es ernst meint, wurde auch gleich ein konkretes Projekt präsentiert: In der Seestadt Aspern soll bis zum nächsten Sommer mit der Planung eines neuen Wohnblocks mit rund 80 Wohnungen, speziell für die Bedürfnisse von Frauen, begonnen werden. Das Projekt sieht die SPÖ zugleich als Beispiel für das Versprechen, dass sich der Wiener Wohnbau an veränderte Wohnbedürfnisse der Menschen anpassen werde.
Wie alle anderen Wohnbauten in Zukunft werde auch das Projekt in Aspern klimafit errichtet, wird versprochen. Zusätzlich, so das dritte Versprechen, werde man auch den Bestand „konsequent an die Herausforderungen der Klimakrise anpassen“. Ebenfalls um den Bestand geht es bei zwei weiteren Versprechen: Mit Maßnahmen gegen Kurzzeitvermietungen und anderen Schritten werde man „leistbaren Wohnraum konsequent vor Spekulation schützen“. Außerdem verspricht die Wiener SPÖ: „Der Gemeindebau steht nicht zum Verkauf, heute nicht und auch in Zukunft nicht“.
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