Bürgermeister gibt Wienern fünf Wohn-Versprechen

„Gemeindebau steht nicht zum Verkauf, auch in Zukunft nicht“

Um zu zeigen, dass man es ernst meint, wurde auch gleich ein konkretes Projekt präsentiert: In der Seestadt Aspern soll bis zum nächsten Sommer mit der Planung eines neuen Wohnblocks mit rund 80 Wohnungen, speziell für die Bedürfnisse von Frauen, begonnen werden. Das Projekt sieht die SPÖ zugleich als Beispiel für das Versprechen, dass sich der Wiener Wohnbau an veränderte Wohnbedürfnisse der Menschen anpassen werde.