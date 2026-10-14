Champions League
LIVE: Donnarumma makes a mistake! PSG extends the lead to 4-1
Manchester City had a bitter night in the Champions League! After a completely disastrous first half, the English side found themselves down 0-3 against Paris Saint-Germain. After the break, City showed a different side, fought their way back, but ultimately had to admit defeat, losing 2-4.
Paris Saint-Germain used the Champions League showdown at Manchester City as a showcase of their dominance. The defending champions defeated the Premier League leaders—who had little chance for much of the match—4–2 on Wednesday night and now have the maximum number of points after two rounds.
PSG struck twice in quick succession just over a quarter of an hour into the match, shocking the hosts in front of former City title-winning manager Pep Guardiola. Desire Doue (13th) scored with a well-placed shot into the near corner from about 20 meters out following a swift counterattack. Former PSG goalkeeper Gianluigi Donnarumma was beaten again just two minutes later: Ousmane Dembele (15th) set up Doue, and after Doue’s prompt cross, Dembele beat his former teammate once more.
Haaland’s brace wasn’t enough for City
City still couldn’t find a way to put the French side under pressure. PSG continued to apply pressure. After Achraf Hakimi hit the post, Vitinha finished to make it 3–0. Thirty-two minutes had been played at that point. City made a triple substitution after the break. Erling Haaland (53') sparked a glimmer of hope when the Norwegian headed a cross into the net. Donnarumma then looked out of position on the fourth goal, scored by Maghnes Akliouche (63').
Haaland (75') pulled the Sky Blues back into the game once more, but that was all the home team could manage. Ferran Torres then failed to convert a penalty, taking it too casually, and Donnarumma saved it.
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