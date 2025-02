Koralmbahn wird nicht am Grazer Flughafen halten

Seit Jahren wird darum gestritten, ob die Koralmbahn, die im Herbst in Betrieb geht, nun am Grazer Flughafen Halt machen soll oder nicht. Erst vor Kurzem hat die neue steirische Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ) sich ausdrücklich für die nachträgliche Errichtung eines eigenen Bahnhofs am Flughafen ausgesprochen.