400 Million Missing: Red Alert for the “Reds”

Admittedly, this calculation is completely crazy. But that doesn’t mean it’s wrong: If you send everyone from the current Bundesliga rosters of the twelve domestic clubs—except for LASK striker Moses Usor (market value: 8 million euros), the total market value of the remaining 332 players corresponds almost exactly to the value that Liverpool FC has lost due to injuries ahead of today’s Champions League showdown against Austria’s double champion, LASK.