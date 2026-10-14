Liverpool vs. LASK
400 Million Missing: Red Alert for the “Reds”
According to the platform transfermarkt.at, Austria’s 333 (!) Bundesliga pros are collectively worth 408 million euros! The injury list for Liverpool’s starting lineup ahead of today’s Champions League clash with LASK in Linz (6:45 p.m./live on Canal+) is nearly as expensive.
Admittedly, this calculation is completely crazy. But that doesn’t mean it’s wrong: If you send everyone from the current Bundesliga rosters of the twelve domestic clubs—except for LASK striker Moses Usor (market value: 8 million euros), the total market value of the remaining 332 players corresponds almost exactly to the value that Liverpool FC has lost due to injuries ahead of today’s Champions League showdown against Austria’s double champion, LASK.
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