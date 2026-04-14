„Waren zu überheblich und wollten einfach zu viel“

Sechs Punkte fehlen dem aktuell Tabellendritten KSC/FCB Donaustadt der Oberliga B auf die Spitze. Trotz Torrekord von Mittelfeldspieler Moritz Waba hat Trainer Leopold Anzböck seine Bedenken, muss nach dem 1:3-Dämpfer gegen das Schlusslicht seine Mannschaft motivieren.
Satte 27 Tore hat Moritz Waba in dieser Saison bereits für seinen aktuellen Verein KSC/FCB Donaustadt in der Oberliga B erzielt – 1,59 pro Spiel. „Da werden vermutlich noch einige dazukommen, seit dem Sommer ist Waba am Explodieren“, freut sich Trainer Leopold Anzböck, der auf einen Verbleib des Youngsters hofft.
Denn der Mittelfeldspieler stammt aus dem Nachwuchs von FC Stadlau. „Wir haben ihn uns nur ausgeborgt, ich hoffe sehr, dass er bei uns bleibt“, so Anzböck.
Weitere Tore kann der Tabellendritte jedenfalls gut gebrauchen, möchte man in den verbleibenden Partien doch zumindest versuchen, noch näher an die Spitze heranzukommen – aktuell fehlen sechs Punkte auf Leader SC Großfeld.
„Unsere Erwartungen sind nicht so hoch, aber sag niemals nie.“ Nach dem 1:3-Dämpfer vergangenes Wochenende gegen Schlusslicht Hirschstetten ist die Stimmung in der Mannschaft angeschlagen. „Wir waren zu überheblich, wollten einfach zu viel“, erläutert der Trainer, fügt aber hinzu: „Wir lassen den Kopf nicht hängen.“ Für die kommenden Partien liegt der Fokus aber nur auf einem: „Wir wollen gewinnen!“
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