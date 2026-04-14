„Waren zu überheblich und wollten einfach zu viel“

„Unsere Erwartungen sind nicht so hoch, aber sag niemals nie.“ Nach dem 1:3-Dämpfer vergangenes Wochenende gegen Schlusslicht Hirschstetten ist die Stimmung in der Mannschaft angeschlagen. „Wir waren zu überheblich, wollten einfach zu viel“, erläutert der Trainer, fügt aber hinzu: „Wir lassen den Kopf nicht hängen.“ Für die kommenden Partien liegt der Fokus aber nur auf einem: „Wir wollen gewinnen!“