Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unterhaus Fußball

„Waren zu überheblich und wollten einfach zu viel“

Sport
14.04.2026 11:30
Beim Team von Trainer Anzböck heißt es: Bitte Fokussieren.
Beim Team von Trainer Anzböck heißt es: Bitte Fokussieren.(Bild: Leopold Anzböck )
Porträt von Ann Sophie Walten
Von Ann Sophie Walten

Sechs Punkte fehlen dem aktuell Tabellendritten KSC/FCB Donaustadt der Oberliga B auf die Spitze. Trotz Torrekord von Mittelfeldspieler Moritz Waba hat Trainer Leopold Anzböck seine Bedenken, muss nach dem 1:3-Dämpfer gegen das Schlusslicht seine Mannschaft motivieren.

0 Kommentare

Satte 27 Tore hat Moritz Waba in dieser Saison bereits für seinen aktuellen Verein KSC/FCB Donaustadt in der Oberliga B erzielt – 1,59 pro Spiel. „Da werden vermutlich noch einige dazukommen, seit dem Sommer ist Waba am Explodieren“, freut sich Trainer Leopold Anzböck, der auf einen Verbleib des Youngsters hofft.

Denn der Mittelfeldspieler stammt aus dem Nachwuchs von FC Stadlau. „Wir haben ihn uns nur ausgeborgt, ich hoffe sehr, dass er bei uns bleibt“, so Anzböck.

Weitere Tore kann der Tabellendritte jedenfalls gut gebrauchen, möchte man in den verbleibenden Partien doch zumindest versuchen, noch näher an die Spitze heranzukommen – aktuell fehlen sechs Punkte auf Leader SC Großfeld.

„Unsere Erwartungen sind nicht so hoch, aber sag niemals nie.“ Nach dem 1:3-Dämpfer vergangenes Wochenende gegen Schlusslicht Hirschstetten ist die Stimmung in der Mannschaft angeschlagen. „Wir waren zu überheblich, wollten einfach zu viel“, erläutert der Trainer, fügt aber hinzu: „Wir lassen den Kopf nicht hängen.“ Für die kommenden Partien liegt der Fokus aber nur auf einem: „Wir wollen gewinnen!“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport
14.04.2026 11:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
716.722 mal gelesen
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Politik
Cobra schießt Kanzler-Limousine auf Autobahn ab
181.241 mal gelesen
An seinem Dienstauto entstand Sachschaden, der Bundeskanzler blieb unverletzt (Archivbild) 
Außenpolitik
US-Kriegsschiffe durchqueren Straße von Hormuz
106.424 mal gelesen
Die Meerenge Straße von Hormuz
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
7209 mal kommentiert
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Innenpolitik
Ungarn: ÖVP schießt scharf, auch Kickl reagiert
2142 mal kommentiert
Ungarns Ex-Ministerpräsident Viktor Orbán und FPÖ-Chef Herbert Kickl
Außenpolitik
Der „neue Orbán“ steht vor einer Herkulesaufgabe
1396 mal kommentiert
Mehr Sport
Unterhaus Fußball
„Waren zu überheblich und wollten einfach zu viel“
Trotz Blackout
Rapid positiv, weil die Welt kurz stehen blieb
Kult-Stadion
Wiener Sport-Club-Platz zeigt sich in neuem Outfit
Hier im Video
Derby-Highlights: Mega-Bock, Traumtor, Tumulte
Rapids Derby-Analyse:
Kopflos! Nach dem Blackout auch noch Hollywood

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf