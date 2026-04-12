Uralter Frühjahrsbrauch lebt einmal mehr auf

In den ersten Tiroler Gemeinden waren an diesem Wochenende schon die Grasausläuter unterwegs, um einen alten Frühjahrsbrauch erneut aufleben zu lassen. Auch im Tiroler Unterland sorgte eine Kinderschar für – äußerst willkommenen – Lärm.
Mit Hut und Glocke ausgestattet machte sich in Brixlegg-Zimmermoos am vergangenen Wochenende eine hoch motivierte Kinderschar auf, um den alten Brauch des Grasausläutens weiterzutragen. Rund um den Georgitag, dem 23. April, ziehen ja in vielen Ortschaften Tirols vor allem Kinder von Haus zu Haus, um dem Winter endgültig den Garaus zu machen.
Auch die Gruppe in der Unterländer Gemeinde legte am Wochenende viele Kilometer über die Felder von Brixlegg und Zimmermoos zurück, um bei jedem Hof den Frühling anzukündigen. Mit ihren Glocken und Schellen waren sie dabei schon von Weitem zu hören. Für ihren Fleiß wurden die Mädchen und Buben natürlich auch belohnt: Sie durften ein wenig Geld und die eine oder andere Süßigkeit mit nach Hause nehmen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.