Uralter Frühjahrsbrauch lebt einmal mehr auf

Auch die Gruppe in der Unterländer Gemeinde legte am Wochenende viele Kilometer über die Felder von Brixlegg und Zimmermoos zurück, um bei jedem Hof den Frühling anzukündigen. Mit ihren Glocken und Schellen waren sie dabei schon von Weitem zu hören. Für ihren Fleiß wurden die Mädchen und Buben natürlich auch belohnt: Sie durften ein wenig Geld und die eine oder andere Süßigkeit mit nach Hause nehmen.