13-Jährige steht wegen 109 Straftaten vor Gericht

Auf dem Handy der 13-Jährigen fanden die Ermittlerinnen und Ermittler unter anderem „beunruhigende“ Videos. Ende März soll sie in einem Vorort von Melbourne mit einem gestohlenen Auto gezielt auf einen Radfahrer (45) zugefahren sein und ihn zu Boden gestoßen haben. Nur wenige Minuten später habe sie im Internet dann dazu gesucht, was für eine Strafe darauf stehe, jemanden zu überfahren, hieß es. Damit sei die Tat vorsätzlich gewesen, teilte die Polizei mit. Laut dem Gericht leidet der Mann weiterhin unter Nackenschmerzen, Schwindel und Sprachproblemen.