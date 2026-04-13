Einbruch in Australien
13-Jährige steht wegen 109 Straftaten vor Gericht
In Australien soll eine 13-Jährige sage und schreibe 109 Straftaten begangen haben. Der Jugendlichen werden unter anderem Diebstahl, Einbruch und gefährliches Verhalten mit Verletzungsrisiko vorgeworfen. So soll sie etwa einen Radfahrer mit einem gestohlenen Auto überfahren haben.
Auf dem Handy der 13-Jährigen fanden die Ermittlerinnen und Ermittler unter anderem „beunruhigende“ Videos. Ende März soll sie in einem Vorort von Melbourne mit einem gestohlenen Auto gezielt auf einen Radfahrer (45) zugefahren sein und ihn zu Boden gestoßen haben. Nur wenige Minuten später habe sie im Internet dann dazu gesucht, was für eine Strafe darauf stehe, jemanden zu überfahren, hieß es. Damit sei die Tat vorsätzlich gewesen, teilte die Polizei mit. Laut dem Gericht leidet der Mann weiterhin unter Nackenschmerzen, Schwindel und Sprachproblemen.
Das Mädchen soll wochenlang eine Reihe verschiedener Straftaten begangen haben, teils mit gestohlenen Autos. Ihr wird unter anderem auch Einbruch vorgeworfen. Die Taten hätten sich zuletzt gehäuft und seien durchschnittlich mehr als einmal täglich verübt worden, sagte der Kriminalbeamte Jarryd Grey vor dem Jugendgericht in Melbourne.
Aufmerksamkeit als Motiv
Die Angeklagte habe gezielt Aufmerksamkeit gesucht und genau verfolgt, wie viele Berichte und Reaktionen ihre mutmaßlichen Taten auslösten. „Sie glaubt, dass ihr das Status in ihrer Gruppe verleiht, was sehr besorgniserregend ist“, sagte Grey.
Ein Antrag auf Freilassung gegen Kaution wurde abgelehnt, da die Jugendliche laut dem Richter ein zu großes Risiko für die Gemeinschaft darstellt. Sie soll in drei Wochen erneut vor Gericht erscheinen.
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