Gelb-Rot-Fußball-Talk

Rapids Jahrhundertspiel & internationale Karriere

Gelb-Rot – Der Fußball-Talk
09.04.2026 11:45
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Der Ostersonntag 2008 ist jedem Rapid-Fan noch in besonderer Erinnerung. Der 7:0-Sieg in Salzburg ebnet damals den letzten grün-weißen Meistertitel unter Peter Pacult und Jimmy Hoffer war mittendrin statt nur dabei. In „Gelb-Rot – Der UNICOPE Fußball-Talk“ spricht der Ex-Stürmer über Rapid-Anekdoten, seine internationale Karriere und seine Einschätzungen bezüglich der diesjährigen Bundesliga-Saison. 

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