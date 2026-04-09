Rapids Jahrhundertspiel & internationale Karriere

Der Ostersonntag 2008 ist jedem Rapid-Fan noch in besonderer Erinnerung. Der 7:0-Sieg in Salzburg ebnet damals den letzten grün-weißen Meistertitel unter Peter Pacult und Jimmy Hoffer war mittendrin statt nur dabei. In „Gelb-Rot – Der UNICOPE Fußball-Talk“ spricht der Ex-Stürmer über Rapid-Anekdoten, seine internationale Karriere und seine Einschätzungen bezüglich der diesjährigen Bundesliga-Saison.