Play off: Oklahoma sichert sich Nummer-1-Position

Spurs fix Zweiter

Hinter den Thunder sind die San Antonio Spurs nun fix die Nummer zwei im Westen. Die Texaner kamen auch ohne Star Victor Wembanyama zu einem 112:101-Erfolg gegen die Portland Trail Blazers, es war ihr 13. Sieg in den letzten 14 Spielen. Eine schlechte Nachricht für Pöltl-Club Toronto Raptors war der 132:120-Sieg von Orlando Magic gegen die Minnesota Timberwolves. Mit dem vierten Triumph in Folge zog das Team aus Florida mit den Kanadiern nach Siegen gleich und bedroht nun Rang sechs, auf dem die Raptors sitzen. Der sechste Platz ist der letzte, der das direkte Play-off-Ticket garantiert.