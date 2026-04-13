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Nicht verpassen: FH Kufstein öffnet ihre Türen

Tirol
13.04.2026 00:01
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Interessierte können sich online auf einen Studienplatz für Herbst 2026 bewerben.
Interessierte können sich online auf einen Studienplatz für Herbst 2026 bewerben.(Bild: FH Kufstein Tirol)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Wer praxisnah und flexibel studieren möchte, sollte sich den 18. April vormerken: Beim Open House der FH Kufstein Tirol gibt es Einblicke in Studiengänge, Karrierechancen und das Campusleben – persönlich und aus erster Hand.

Am 18. April von 10:00 bis 14:00 Uhr öffnet die FH Kufstein Tirol ihre Türen und lädt Studieninteressierte dazu ein, den Campus kennenzulernen. Vor Ort warten persönliche Beratungsgespräche, spannende Infos zu allen Studiengängen sowie ein umfassender Überblick über das Studienangebot.

Ein besonderes Highlight ist die Master Lounge, die sowohl vor Ort als auch online stattfindet (Anmeldung erforderlich). In entspannter Atmosphäre beantworten Studiengangsleitungen Fragen zu Studieninhalten, Berufsperspektiven und dem Studienalltag. Hausführungen und Probevorlesungen runden das Programm ab und geben authentische Einblicke in das Studium.

Praxisnah studieren – direkt am Puls der Wirtschaft
Die FH Kufstein Tirol steht für eine enge Verbindung von Theorie und Praxis. Studierende arbeiten bereits während ihrer Ausbildung an realen Projekten mit renommierten Unternehmen wie STIHL Tirol oder Škoda. So entstehen wertvolle Kontakte und praxisnahe Erfahrungen, die den Einstieg ins Berufsleben erleichtern.

Beim Open House können sich Interessierte direkt vor Ort über das Studium an der FH Kufstein ...
Beim Open House können sich Interessierte direkt vor Ort über das Studium an der FH Kufstein Tirol informieren.(Bild: FH Kufstein Tirol)

Neben klassischen wirtschaftlichen und technischen Studiengängen setzt die FH auch verstärkt auf Zukunftsthemen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit und innovative Technologien – etwa im Bereich Drohnen.

Neue Karrierechancen durch berufsbegleitendes Studium
Wie vielfältig Karrierewege sein können, zeigt das Beispiel von Philipp Jäger. Der berufsbegleitende Student im Masterstudium Data Science & Intelligent Analytics wechselte vom Logistikbereich in die Welt der Datenanalyse und arbeitet heute als Data Engineer in einem internationalen Technologiekonzern.

Sein Fazit: „Die Zukunft gehört Systemen, die vorausschauend denken.“ Das Studium liefert ihm das nötige Know-how, um komplexe KI-Modelle zu verstehen und weiterzuentwickeln – ein klarer Vorteil für alle, die sich beruflich neu orientieren möchten.

International studieren, global durchstarten
Auch Internationalität wird an der FH Kufstein Tirol großgeschrieben. Im Studiengang International Business Management sammeln Studierende wertvolle Auslandserfahrungen und arbeiten in internationalen Teams.

Studentin Hanna Wimmer berichtet von ihrem Auslandsjahr in Schweden: „Ich habe gelernt, wie vernetzt und dynamisch unsere Welt ist.“ Solche Erfahrungen sind ein entscheidender Pluspunkt für Karrieren im internationalen Umfeld.

Studentin Hanna Wimmer verbindet im Studium internationale Perspektiven mit wirtschaftlichem ...
Studentin Hanna Wimmer verbindet im Studium internationale Perspektiven mit wirtschaftlichem Know-how.(Bild: Privat)

Nachhaltigkeit im Fokus
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf nachhaltiger Entwicklung. Nina Oberreiter, Absolventin des Studiengangs Energy & Sustainability Management, beschäftigte sich in ihrer Bachelorarbeit mit dem Kufsteiner Stadtwald und der Frage, wie Wälder an den Klimawandel angepasst werden können.

Ihre Erkenntnis: „Nur was man kennt, schützt man.“ Ein Ansatz, der zeigt, wie stark regionale Themen mit globalen Herausforderungen verknüpft sind.

Flexibel studieren – individuell wachsen
Ob Vollzeit oder berufsbegleitend: Die Studienmodelle der FH Kufstein Tirol sind flexibel und orientieren sich an den Bedürfnissen der Studierenden. Kleine Gruppen, persönliche Betreuung und ein internationaler Campus schaffen ideale Bedingungen für eine erfolgreiche akademische Laufbahn.

Jetzt informieren und bewerben
Der nächste Anmeldeschluss für den Studienstart im Herbst ist am 21. April, die Aufnahmegespräche finden am 5. Mai statt. Alle weiteren Anmeldetermine sind auf der Website der FH Kufstein Tirol zu finden.

Wer seine Zukunft aktiv gestalten möchte, sollte die Chance nutzen: Jetzt informieren, beim Open House vorbeischauen und den ersten Schritt Richtung Studium machen. Weitere Infos: www.fh-kufstein.ac.at

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