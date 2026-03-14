Spanish League
Real Madrid gets the job done against Elche!
For David Affengruber and his club Elche, there was nothing to be gained on Saturday in Spain’s soccer league at Real Madrid!
The underdog lost to the record champions 1-4 on goals by Antonio Rüdiger (39'), Federico Valverde (45'), Dean Huijsen (66th), and Arda Güler (89th), who scored with a shot from his own half, along with an own goal by Manuel Angel (85th), and now sit just one point above the first relegation spot after eight straight losses and four draws.
Affengruber played until the 74th minute
While Affengruber played until the 74th minute, David Alaba was absent for Real due to a calf injury. The Madrid side put in a successful dress rehearsal for the Round of 16 second leg against Manchester City and cut the gap to league leaders FC Barcelona to one point, at least until Sunday.
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