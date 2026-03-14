Öffentlich-rechtliche Eiterbeulen | ORF den Blauen

ORF den Blauen. Nun soll Ingrid Thurnher als interimistische Nachfolgerin des in die Wüste geschickten Generaldirektors Weißmann die Kohlen aus dem ORF-Feuer holen. Im Interview mit Conny Bischofberger für die Sonntags-„Krone“ zitiert die renommierte Journalistin den Bundespräsidenten, wenn sie sagt: „So sind wir nicht!“, um gleich nachzubessern: „So sind wir alle nicht!“ Richtiger wäre wohl vielmehr: „So sind wir nicht alle!“ Thurnher, das glaubt man ihr, ist guten Willens. Aber selbst bei größtem und ehrlichstem Bemühen: Der ORF kann so lange nicht sauber werden, so lange von der Politik nach ihm gegriffen wird. Und so lange die Politik nicht verstehen will, dass der ORF nicht ihr gehört, sondern uns, den Gebührenzahlern. Wobei man sich denken kann, dass die Politik ohnehin weiß oder zumindest ahnt, was sie dem ORF antut. Doch ist zu befürchten, dass die aktuelle Dreier-Regierung einfach zu schwach ist, Entscheidungen zu treffen, dass sie vom ORF loslässt. Das kann sich mehr als bitter rächen, wenn in der nächsten Regierung die FPÖ das Sagen hat. Dann gehört in Fortschreibung der bisherigen Umstände der ORF den Blauen. Türkis/Schwarze, Rote und Pinke wie Grüne werden erblassen. Im Wissen, es sich selbst eingebrockt zu haben.