China will Import von Nvidias KI-Chips verhindern

Kurz zuvor noch Genehmigung aus Washington zur Ausfuhr

Wenige Stunden zuvor hatte die US-Regierung die Lieferung von Nvidia-Chips vom Typ H200 in die Volksrepublik unter Auflagen genehmigt. Dabei handelt es sich um eine abgespeckte Version einer älteren Prozessorgeneration. Diese gilt aber als leistungsstärker als die Konkurrenz aus chinesischer Produktion.