Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rodeln – Einsitzer

Gesamtweltcup an Deutsche Taubitz, Schulte Dritte

Wintersport
08.03.2026 15:05
Lisa Schulte
Lisa Schulte(Bild: AP/Alessandra Tarantino)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Tirolerin Lisa Schulte hat den Gewinn des Kunstbahnrodel-Weltcups verpasst. Den für die 25-Jährige vor dem Rennen am Sonntag in Altenberg unwahrscheinlichen Coup landete Julia Taubitz als Tageszweite.

0 Kommentare

Sie hat am Ende vier Punkte Vorsprung auf ihre deutsche Landsfrau Merle Fräbel und 76 auf die drittplatzierte und Tages-Vierte Schulte. Hannah Prock wurde Gesamtsechste, Dorothea Schwarz -Achte. Den Weltcup im Männer-Einsitzer holte sich wie erwartet der Deutsche Felix Loch.

Hannah Prock
Hannah Prock(Bild: Christof Birbaumer)

Der nun achtfache Kugelgewinner hatte durch den Startverzicht des österreichischen Olympia-Zweiten Jonas Müller leichtes Spiel, gab trotzdem Gas und gewann auch das Rennen. Mit nun 57 Siegen in Weltcuprennen zog Loch mit Rekordhalter Armin Zöggeler gleich, der Italiener hat aber zehn Gesamtweltcupsiege gelandet. Hinter dem Südtiroler Dominik Fischnaller belegte das rot-weiß-rote Trio David und Nico Gleirscher sowie Wolfgang Kindl die Ränge drei bis fünf. Gesamt wurde Jonas Müller Zweiter, Nico Gleirscher Vierter, Kindl Fünfter und David Gleirscher Achter.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wintersport
08.03.2026 15:05
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
287.291 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
283.586 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
254.208 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2738 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
2192 mal kommentiert
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Iran-Angriff auf Zivilisten ++ Explosion in Oslo
1294 mal kommentiert
Mehr Wintersport
Rodeln – Einsitzer
Gesamtweltcup an Deutsche Taubitz, Schulte Dritte
Skispringen im Ticker
LIVE: ÖSV-Adler greifen im Superteam-Bewerb an
„Das ist ja Deutsch“
Lustiges Sprachen-Chaos bei Braathen-Interview
Junioren-Skispringen
Silber für ÖSV-Mixed-Team zum WM-Abschluss!
Um ein Hundertstel!
McGrath gewinnt Slalom-Krimi! Raschner überzeugt

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf