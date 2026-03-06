Die Extremwanderer sind wieder unterwegs

Bis zum 65 Kilometer zu Fuß: Ein riesiges Sportevent im Weinviertel findet heuer eine Woche früher statt. Morgen geht es los...
Die ersten Frühlings-Sonnenstrahlen schimmern durch die Wolken. Das weckt die Wanderlust! Eine Woche früher als gewohnt, nämlich bereits am 7. März, geht die Weinviertler „Extreme“ Gipfelwanderung in ihre sechste Runde.
Früher Start, höchster Hügel
Jahr für Jahr kommt man dafür aus allen Bundesländern ins nördliche Niederösterreich. Pünktlich um 6 Uhr morgens starten die Extrem-Weitwanderer noch in der Dunkelheit am höchsten Punkt des Weinviertels, dem 492 Meter hohen Buschberg.
Drei Distanzen locken
Je nach Fitnesslevel stehen drei Distanzen zur Auswahl: 25, 40 oder 65 Kilometer. Für die kürzere Route gibt es zusätzlich einen Start um 12 Uhr in Neuruppersdorf. Das Ziel liegt traditionell in der Falkensteiner Kellergasse, wo in den Abendstunden mehr als 1000 glückliche Gesichter einlaufen. Wer sich für die längste Distanz entscheidet, ist zwischen zehn und 14 Stunden unterwegs. Landtagspräsident Carlo Wilfing: „Mit etwas Glück lassen sich dabei heuer schon die ersten Frühlingsboten entdecken.“
