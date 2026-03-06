Die Extremwanderer sind wieder unterwegs

Drei Distanzen locken

Je nach Fitnesslevel stehen drei Distanzen zur Auswahl: 25, 40 oder 65 Kilometer. Für die kürzere Route gibt es zusätzlich einen Start um 12 Uhr in Neuruppersdorf. Das Ziel liegt traditionell in der Falkensteiner Kellergasse, wo in den Abendstunden mehr als 1000 glückliche Gesichter einlaufen. Wer sich für die längste Distanz entscheidet, ist zwischen zehn und 14 Stunden unterwegs. Landtagspräsident Carlo Wilfing: „Mit etwas Glück lassen sich dabei heuer schon die ersten Frühlingsboten entdecken.“