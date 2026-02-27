Kick-off: Am 4. März ist das Handy aus

Ab nächster Woche erfolgt die bundesweite Version vom Bildungsministerium. Viele Tausende haben sich angemeldet, dabei auch für eine Studie Fragen zu beantworten. In Niederösterreich alleine sind das 16.000, sagt Scheck. Doch wie viele genau mitmachen sei unklar, weil viele auch ohne Registrierung teilnehmen. „Heute beantworten wir beim Kick-off Fragen von Schülern oder Lehrern“, sagt Scheck. Zum Beispiel: „Wie höre ich Musik ohne Handy?“ oder „Wie pendle ich mit dem Zug, ohne ZUgzeiten am Handy?“ Am 4. März geht es dann los: Dann legen alle teilnehmenden Schüler die Mobiltelefone weg.