Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Sind schon nervös“

Kick-off: Am 4. März ist das Handy aus

Niederösterreich
27.02.2026 15:00
Ein Leben ohne Handy – geht das? In den kommenden Wochen können sich Schüler aus ganz Österreich ...
Ein Leben ohne Handy – geht das? In den kommenden Wochen können sich Schüler aus ganz Österreich beweisen.(Bild: Jose Calsina)
Porträt von Anna Kindlmann
Von Anna Kindlmann

 Ein niederösterreichischer Lehrer inspirierte das Handyfrei-Experiment, nun startet das Bildungsministerium die österreichweite Handy-Challenge.

0 Kommentare

Morgen starten Dutzende Schüler in das letzte Wochenende mit ihrem Handy. Zumindest für 21 Tage! Im BRG in Klosterneuburg findet am Freitag die Info-Veranstaltung für das österreichweite Experiment statt. Fabian Scheck, jener Gänserndorfer Lehrer, der das Projekt inspiriert hat, ist auch mit dabei. Im Vorjahr überzeugte er seine Klasse vom Konrad-Lorenz-Gymnasium, einen ganzen Monat lang handyfrei zu leben. Viele hatten anfangs Entzugserscheinungen, sind aber rückblickend froh über die „Abstinenz“.

Lesen Sie auch:
Hobbys statt Handys – die Gänserndorfer Schüler machten positiven Erfahrungen mit in drei Wochen ...
Nach NÖ-Experiment
„Handy-Entzug“ steht bald auf dem Stundenplan
28.01.2026

Ab nächster Woche erfolgt die bundesweite Version vom Bildungsministerium. Viele Tausende haben sich angemeldet, dabei auch für eine Studie Fragen zu beantworten. In Niederösterreich alleine sind das 16.000, sagt Scheck. Doch wie viele genau mitmachen sei unklar, weil viele auch ohne Registrierung teilnehmen.  „Heute beantworten wir beim Kick-off Fragen von Schülern oder Lehrern“, sagt Scheck. Zum Beispiel: „Wie höre ich Musik ohne Handy?“ oder „Wie pendle ich mit dem Zug, ohne ZUgzeiten am Handy?“ Am 4. März geht es dann los: Dann legen alle teilnehmenden Schüler die Mobiltelefone weg.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
27.02.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Hungriger Uhu schnappte sich Mini-Chihuahua-Hündin
110.659 mal gelesen
Dieser Uhu hatte es auf die kleine „Nala“ abgesehen. 
Tirol
Unfall mit Pferd: Bub (7) in Klinik verstorben
107.497 mal gelesen
Der Siebenjährige ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Viele Fragen zum Unfallhergang sind ...
Steiermark
Weinstraße: Luxus-Betrieb sperrt nicht wieder auf
95.043 mal gelesen
Aus der urigen Buschenschank Erika wurde das schicke Wellnesshotel „Fräulein Leni“. Nun ist ...
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1342 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1233 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
1063 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf