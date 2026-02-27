Kick-off: Am 4. März ist das Handy aus

Ein niederösterreichischer Lehrer inspirierte das Handyfrei-Experiment, nun startet das Bildungsministerium die österreichweite Handy-Challenge.
Morgen starten Dutzende Schüler in das letzte Wochenende mit ihrem Handy. Zumindest für 21 Tage! Im BRG in Klosterneuburg findet am Freitag die Info-Veranstaltung für das österreichweite Experiment statt. Fabian Scheck, jener Gänserndorfer Lehrer, der das Projekt inspiriert hat, ist auch mit dabei. Im Vorjahr überzeugte er seine Klasse vom Konrad-Lorenz-Gymnasium, einen ganzen Monat lang handyfrei zu leben. Viele hatten anfangs Entzugserscheinungen, sind aber rückblickend froh über die „Abstinenz“.
Ab nächster Woche erfolgt die bundesweite Version vom Bildungsministerium. Viele Tausende haben sich angemeldet, dabei auch für eine Studie Fragen zu beantworten. In Niederösterreich alleine sind das 16.000, sagt Scheck. Doch wie viele genau mitmachen sei unklar, weil viele auch ohne Registrierung teilnehmen. „Heute beantworten wir beim Kick-off Fragen von Schülern oder Lehrern“, sagt Scheck. Zum Beispiel: „Wie höre ich Musik ohne Handy?“ oder „Wie pendle ich mit dem Zug, ohne ZUgzeiten am Handy?“ Am 4. März geht es dann los: Dann legen alle teilnehmenden Schüler die Mobiltelefone weg.
