Jugend pfeift auf Alkohol und Zigaretten, aber …

*ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) ist eine wiederholt durchgeführte Schülerbefragung zum Konsum von legalen und illegalen Substanzen sowie zur Nutzung von Glücksspiel und digitalen Medien. 2024 haben sich 37 europäische Länder beteiligt. Den Bericht aus Österreich auf Basis von 7735 befragten Schülern hat die Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) im Auftrag des Gesundheitsministeriums erstellt.