After a winless streak
LIVE: Can Rapid now put pressure on WAC?
Rapid celebrated another victory after twelve consecutive competitive games without a win. In the 20th round of the Austrian Bundesliga, the Hütteldorf team secured a 2-0 home win against Wolfsberger AC. Meanwhile, there was renewed excitement surrounding the Rapid ultras.
Rapid can win again. On Saturday, the Hütteldorf team ended their negative streak of twelve competitive games without a win with a 2-0 home victory against WAC and earned important points in the battle to qualify for the championship group of the Austrian Bundesliga.
With their first win under new coach Johannes Hoff Thorup, Rapid moved up to sixth place for the time being. However, with a win on Sunday (2:30 p.m.) at WSG Tirol, SV Ried could overtake the Green-Whites again.
Fourth-placed champions Sturm Graz host Blau-Weiß Linz at the same time. The third-to-last round of the regular season concludes on Sunday evening (5:00 p.m.) with the clash between second-placed LASK and league leaders Red Bull Salzburg, who are level on points.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.