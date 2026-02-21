Vorteilswelt
After a winless streak

LIVE: Can Rapid now put pressure on WAC?

21.02.2026 04:31
A welcome victory for Rapid!
A welcome victory for Rapid!
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Rapid celebrated another victory after twelve consecutive competitive games without a win. In the 20th round of the Austrian Bundesliga, the Hütteldorf team secured a 2-0 home win against Wolfsberger AC. Meanwhile, there was renewed excitement surrounding the Rapid ultras. 

Rapid can win again. On Saturday, the Hütteldorf team ended their negative streak of twelve competitive games without a win with a 2-0 home victory against WAC and earned important points in the battle to qualify for the championship group of the Austrian Bundesliga. 

With their first win under new coach Johannes Hoff Thorup, Rapid moved up to sixth place for the time being. However, with a win on Sunday (2:30 p.m.) at WSG Tirol, SV Ried could overtake the Green-Whites again.

Fourth-placed champions Sturm Graz host Blau-Weiß Linz at the same time. The third-to-last round of the regular season concludes on Sunday evening (5:00 p.m.) with the clash between second-placed LASK and league leaders Red Bull Salzburg, who are level on points.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

21.02.2026 04:31
