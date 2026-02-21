Das sind die beliebtesten Mediziner in ganz Tirol

In zwölf Fachbereichen stehen die Sieger fest

Alljährlich – heuer bereits zum 15. Mal – werden anhand der Bewertungen die beliebtesten Ärztinnen und Ärzte gekürt. Der sogenannte „DocFinder Patients’ Choice Award“ wurde auch in unserem Bundesland vergeben. Freuen über den ersten Platz im jeweiligen Fachbereich durften sich dieses Mal zwölf Tiroler Ärztinnen und Ärzte.