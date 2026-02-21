Das sind die beliebtesten Mediziner in ganz Tirol

Am Gesundheitssystem in Österreich gibt es immer wieder Kritik. Dass sich dennoch viele Patientinnen und Patienten beim Arzt bzw. der Ärztin ihres Vertrauens gut aufgehoben fühlen, zeigen Online-Bewertungen.
So etwa auf der Plattform DocFinder.at, auf der Menschen hierzulande seit 2009 die Möglichkeit haben, über ihre Erfahrungen zu berichten, Empfehlungen auszusprechen und sich Informationen von anderen Patienten einzuholen.
Die Plattform zählt laut Geschäftsführer Gerald Timmel monatlich mehr als sechs Millionen Patientenanfragen und listet über 22.000 Medizinerinnen und Mediziner sowie mehr als 1400 Apotheken aus allen neun Bundesländern auf.
In zwölf Fachbereichen stehen die Sieger fest
Alljährlich – heuer bereits zum 15. Mal – werden anhand der Bewertungen die beliebtesten Ärztinnen und Ärzte gekürt. Der sogenannte „DocFinder Patients’ Choice Award“ wurde auch in unserem Bundesland vergeben. Freuen über den ersten Platz im jeweiligen Fachbereich durften sich dieses Mal zwölf Tiroler Ärztinnen und Ärzte.
