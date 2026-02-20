Stimmungsvoller Film entführt ins Kleinod Kamptal

Vom tief versteckten Ursprung an der Grenze zu Oberösterreich, den vielen Mäandern entlang durch das Waldviertel bis hin zur Mündung in den Donaustrom, wird in diesem beeindruckenden Dokumentarfilm „Kleinod Kamptal“ alles geboten. Bildgewaltig präsentiert sich das filmische Kunstwerk, packend sind die Geschichten dazu. Den Kamp im Wechsel der Jahreszeiten zu begleiten, gibt auch Einblicke in das Leben entlang des Flusses, öffnet den Blick auf Schicksale und Brauchtum. Der Film lässt im wahrsten Sinne des Wortes auch abtauchen in die Gefilde des Gewässers und seine Bewirtschaftung.