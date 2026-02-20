Vorteilswelt
Stimmungsvoller Film entführt ins Kleinod Kamptal

Niederösterreich
20.02.2026 13:15
Der Kamp – sein Ursprung und seine Geschichte...
Der Kamp – sein Ursprung und seine Geschichte...(Bild: Attila Molnar)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Den Kamp, die Lebensader des Waldviertels, haben Attila und Sonja Molnar in einen wunderschönen Dokumentarfilm verpackt. Heute Abend haben Sie Gelegenheit für eine Filmvorführung der besonderen Art!

Vom tief versteckten Ursprung an der Grenze zu Oberösterreich, den vielen Mäandern entlang durch das Waldviertel bis hin zur Mündung in den Donaustrom, wird in diesem beeindruckenden Dokumentarfilm „Kleinod Kamptal“ alles geboten. Bildgewaltig präsentiert sich das filmische Kunstwerk, packend sind die Geschichten dazu. Den Kamp im Wechsel der Jahreszeiten zu begleiten, gibt auch Einblicke in das Leben entlang des Flusses, öffnet den Blick auf Schicksale und Brauchtum. Der Film lässt im wahrsten Sinne des Wortes auch abtauchen in die Gefilde des Gewässers und seine Bewirtschaftung. 

Nehmen Sie Teil an einer ganz speziellen Reise – und lassen Sie sich mit dem Fluss mittreiben!

Zu sehen ist der Dokumentarfilm „Kleinod Kamptal“ heute Freitag, 20. Februar, um 18.00 Uhr, Alter Pfarrhof – VAZ, 3544 Idolsberg 2.

Eintritt: freiwillige Spenden

Niederösterreich
20.02.2026 13:15
Niederösterreich

