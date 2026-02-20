Stimmungsvoller Film entführt ins Kleinod Kamptal

Den Kamp, die Lebensader des Waldviertels, haben Attila und Sonja Molnar in einen wunderschönen Dokumentarfilm verpackt. Heute Abend haben Sie Gelegenheit für eine Filmvorführung der besonderen Art!
Vom tief versteckten Ursprung an der Grenze zu Oberösterreich, den vielen Mäandern entlang durch das Waldviertel bis hin zur Mündung in den Donaustrom, wird in diesem beeindruckenden Dokumentarfilm „Kleinod Kamptal“ alles geboten. Bildgewaltig präsentiert sich das filmische Kunstwerk, packend sind die Geschichten dazu. Den Kamp im Wechsel der Jahreszeiten zu begleiten, gibt auch Einblicke in das Leben entlang des Flusses, öffnet den Blick auf Schicksale und Brauchtum. Der Film lässt im wahrsten Sinne des Wortes auch abtauchen in die Gefilde des Gewässers und seine Bewirtschaftung.
Nehmen Sie Teil an einer ganz speziellen Reise – und lassen Sie sich mit dem Fluss mittreiben!
Zu sehen ist der Dokumentarfilm „Kleinod Kamptal“ heute Freitag, 20. Februar, um 18.00 Uhr, Alter Pfarrhof – VAZ, 3544 Idolsberg 2.
Eintritt: freiwillige Spenden
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.