Trotz Rückgang: 624 Privatpleiten im Jahr 2025

Eine Analyse zeigt: Männer haben höhere Schulden als Frauen. Auch bei der Zahl der Privatpleiten liegen Männer vorne. Der Schulden-Schnitt hierzulande ist teils deutlich höher als in anderen Bundesländern.
Das Jahr 2025 war nicht nur für viele Unternehmen ein wahres Pleitenjahr. Auch bei Privatpersonen wurden Schuldenregulierungsverfahren eröffnet. In Tirol waren es in Summe 624. Das sind um knapp sieben Prozent weniger als noch im Jahr 2024. Das zeigt eine Analyse des Kreditschutzverbandes 1870.
Männer hoch verschuldet, Tirol im Schnitt weit vorne
Auffallend ist, dass in allen Bundesländern Männer deutlich höhere Schulden vorweisen als Frauen. In Tirol sind 63 % der Fälle auf Männer zurückzuführen – verhältnismäßig die meisten in Österreich. Im Schnitt stehen sie mit 262.000 € im Minus (Frauen im Schnitt mit 98.000 €). Die Schuldenberge in Tirol sind im Vergleich zu anderen Bundesländern höher. Während ein Kärntner Privatkonkurs mit durchschnittlich 90.000 Euro zu Buche steht, liegt dieser in Tirol bei 197.000 Euro – nur in Wien ist der Betrag höher (202.000 €).
Das Ausmaß der Verschuldung pro Schuldner steigt seit dem Jahr 2022 stetig.
Karl-Heinz Götze, Leiter KSV 1870 Insolvenz
Karl-Heinz Götze, Leiter der KSV 1870 Insolvenz, erkennt seit Jahren einen deutlichen Trend: „Das Ausmaß der Verschuldung pro Schuldner steigt seit dem Jahr 2022 stetig. Diese Entwicklung fand auch im Vorjahr ihre Fortsetzung.“
Weitere Entwicklung noch unklar
Insgesamt gab es österreichweit im Vorjahr 8766 Privatpleiten, das ist jedoch ein Rückgang von 0,6 Prozent. In Tirol ist der Großteil der Schuldner zwischen 25 bis 60 Jahre alt.
Die weitere Entwicklung der Privatkonkurse ist laut dem Kreditschutzverband 1870 derzeit nicht absehbar. Man spricht sich jedoch gegen eine Verlängerung des dreijährigen Tilgungsplans für Verbraucher aus Fairnessgründen aus.
