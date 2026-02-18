Trotz Rückgang: 624 Privatpleiten im Jahr 2025

Männer hoch verschuldet, Tirol im Schnitt weit vorne

Auffallend ist, dass in allen Bundesländern Männer deutlich höhere Schulden vorweisen als Frauen. In Tirol sind 63 % der Fälle auf Männer zurückzuführen – verhältnismäßig die meisten in Österreich. Im Schnitt stehen sie mit 262.000 € im Minus (Frauen im Schnitt mit 98.000 €). Die Schuldenberge in Tirol sind im Vergleich zu anderen Bundesländern höher. Während ein Kärntner Privatkonkurs mit durchschnittlich 90.000 Euro zu Buche steht, liegt dieser in Tirol bei 197.000 Euro – nur in Wien ist der Betrag höher (202.000 €).