Beim „Autofasten“ ist Tirol auf einem guten Weg

In Tirol hat „Autofasten“ vergleichsweise immer Saison: 139.000 Personen, also 33 Prozent der Bevölkerung ab 16 Jahren, lenken nie oder selten ein Auto. Die Zahl stieg seit 2019 um 20.000 an! Nur in Wien und Vorarlberg ist der Anteil der Nicht- oder Wenigfahrer noch höher.