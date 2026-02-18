Beim „Autofasten“ ist Tirol auf einem guten Weg

Zum Beginn der Fastenzeit verweist der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) auf die Initiative „Autofasten“ der katholischen und evangelischen Kirche. „Gehen ist die gesündeste, kostengünstigste und umweltfreundlichste Mobilität“, lautet der VCÖ-Appell zur Teilnahme.
In Tirol hat „Autofasten“ vergleichsweise immer Saison: 139.000 Personen, also 33 Prozent der Bevölkerung ab 16 Jahren, lenken nie oder selten ein Auto. Die Zahl stieg seit 2019 um 20.000 an! Nur in Wien und Vorarlberg ist der Anteil der Nicht- oder Wenigfahrer noch höher.
Besseres Öffi-Angebot wirkt
„Ein besseres Angebot bei Öffis, bei der Radinfrastruktur und eine kompaktere Siedlungsstruktur zeigen Wirkung. Zersiedelung hingegen macht abhängig vom Auto und führt zu mehr Autoverkehr“, erklärt dazu VCÖ-Experte Michael Schwendinger. Staus kosten zudem Zeit und Nerven!
