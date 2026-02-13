Tyson Fury: Ort für Comeback-Kampf steht fest!

Fury hatte 2024 nach zwei Niederlagen gegen den amtierenden Weltmeister Oleksandr Usyk aus der Ukraine seine Karriere beendet. Vor einigen Wochen hatte der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister sein Comeback angekündigt. Fury bestritt bisher insgesamt 37 Profi-Kämpfe. Seine einzigen beiden Niederlagen kassierte er gegen Usyk.