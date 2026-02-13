Vorteilswelt
Spekatkel am 11. April

Tyson Fury: Ort für Comeback-Kampf steht fest!

Sport-Mix
13.02.2026 12:10
Tyson Fury
Tyson Fury(Bild: AP/Erik Verduzco)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Brite Tyson Fury wird in London seinen Comeback-Kampf bestreiten. Der 37-jährige Ex-Weltmeister wird am 11. April im Tottenham Hotspur Stadium in den Ring steigen. Das gab der Box-Star in den sozialen Netzwerken bekannt. 

0 Kommentare

Sein Gegner wird der Russe Arslanbek Machmudow sein, wie bereits vorher festgestanden war. Das Duell wird vom Streaminganbieter Netflix übertragen.

Fury hatte 2024 nach zwei Niederlagen gegen den amtierenden Weltmeister Oleksandr Usyk aus der Ukraine seine Karriere beendet. Vor einigen Wochen hatte der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister sein Comeback angekündigt. Fury bestritt bisher insgesamt 37 Profi-Kämpfe. Seine einzigen beiden Niederlagen kassierte er gegen Usyk.

