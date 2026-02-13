Tyson Fury: Ort für Comeback-Kampf steht fest!

„Respektsache“: Svancer schimpft über Konkurrenz
Der Brite Tyson Fury wird in London seinen Comeback-Kampf bestreiten. Der 37-jährige Ex-Weltmeister wird am 11. April im Tottenham Hotspur Stadium in den Ring steigen. Das gab der Box-Star in den sozialen Netzwerken bekannt.
Sein Gegner wird der Russe Arslanbek Machmudow sein, wie bereits vorher festgestanden war. Das Duell wird vom Streaminganbieter Netflix übertragen.
Fury hatte 2024 nach zwei Niederlagen gegen den amtierenden Weltmeister Oleksandr Usyk aus der Ukraine seine Karriere beendet. Vor einigen Wochen hatte der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister sein Comeback angekündigt. Fury bestritt bisher insgesamt 37 Profi-Kämpfe. Seine einzigen beiden Niederlagen kassierte er gegen Usyk.
