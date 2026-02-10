Criminal investigation department investigates
Two bodies discovered in Kitzbühel residential building
Terrible discovery in Kitzbühel: Two bodies were discovered in a residential building in the world-famous Tyrolean town of Gamsstadt on Tuesday. According to initial information, the victims are a mother and her five-year-old son. The Tyrol State Criminal Police Office is on site and investigating.
The two bodies were found at around 1:45 p.m. in an apartment in a multi-story residential building in the northern part of Kitzbühel. Emergency services were alerted and quickly arrived at the scene.
As has since been confirmed to the "Krone" newspaper, the deceased are a 48-year-old Austrian citizen and her five-year-old son.
The Tyrol State Criminal Investigation Office has also arrived in Kitzbühel and taken over the investigation. The current assumption is that this was a case of murder followed by suicide. An autopsy of the child's body has been ordered.
However, the investigation is still in its early stages, and the police remained largely tight-lipped when questioned by "Krone." Investigations at the scene are in full swing.
Bad memories of Leoben
Memories of a bloody crime in Leoben, Styria, at the end of January are reawakened. The suspect mother, who is in custody, admitted to killing her 11-year-old son with a knife. A psychiatric evaluation will now determine whether the woman was of sound mind at the time of the crime.
