Kinderparadies sorgt bald für Erwachsenen-Lacher

Kabaretts, Hochzeiten,...

Und für Erwachsene wird in einem großen Raum innerhalb des Gebäudes an einem Veranstaltungsbereich gearbeitet, der für Kabaretts, Clubbings, Hochzeiten und Ähnliches zur Verfügung stehen und Platz für 300 bis 400 Leute bieten soll. „Den Raum kann man dann samt Licht- und Ton-Technik mieten“, so Pemmer. Dass das Areal Party-tauglich ist, hat es bereits oft unter Beweis gestellt. Die beliebte Sunset Terrazza findet im Außenbereich mehrmals jährlich statt.