Kinderparadies sorgt bald für Erwachsenen-Lacher

Der Indoorspielplatz „Kids World“ im Süden der Landeshauptstadt feierte seinen ersten Geburtstag. Künftig sollen darin nicht nur die Kleinen auf ihre Kosten kommen, er soll auch Veranstaltungsort für Kabaretts und Co. werden.
Jahrelang haben Eltern in der Landeshauptstadt nach einem Indoor-Spielplatz gefragt, Ende 2024 war es dann so weit: Die „Kids World“ öffnete im ehemaligen Pueblo-Fitnesscenter seine Pforten. Rund ein Jahr später ziehen die Betreiber Manuel Pemmer und Thomas Schuster zufrieden Bilanz.
20.000 Kinder, 400 Partys
Mehr als 20.000 Kinder haben sich in den ersten zwölf Monaten im Süden St. Pöltens ausgetobt, mehr als 400 Geburtstage wurden dort gefeiert. „Es hat sich ausgezahlt. Die ,Kids World’ wird gut angenommen“, freut sich Pemmer.
Feriencamps geplant
Für die nahe Zukunft hat man ebenfalls bereits Pläne – für Klein und Groß! Für die Kinder wird angedacht, Feriencamps abzuhalten. Sportbegeisterte sollen dabei ebenso auf ihre Kosten kommen wie kreative Köpfe. Auch an einem Sprach-Camp wird gearbeitet. Zudem ist das Maskottchen, ein Affe, kürzlich eingezogen. Nach einem Namen wird noch gesucht.
Kabaretts, Hochzeiten,...
Und für Erwachsene wird in einem großen Raum innerhalb des Gebäudes an einem Veranstaltungsbereich gearbeitet, der für Kabaretts, Clubbings, Hochzeiten und Ähnliches zur Verfügung stehen und Platz für 300 bis 400 Leute bieten soll. „Den Raum kann man dann samt Licht- und Ton-Technik mieten“, so Pemmer. Dass das Areal Party-tauglich ist, hat es bereits oft unter Beweis gestellt. Die beliebte Sunset Terrazza findet im Außenbereich mehrmals jährlich statt.
