Thaur und Imst ließen die Fasnacht hochleben

Zeitgleich waren in Imst am Tage des ersten Olympiagoldes für Österreichs über 300 junge Fasnachtler wohl im Fasnachtsolymp. Es war schlicht und einfach ein Traumtag, an dem bei der „Buabefasnacht“ alles passte. Die Sechs- bis 15-Jährigen fieberten auf diesen größten Tag in ihrem noch kurzen Leben hin und dankten wohl während der Fasnachtsmesse ihren Eltern und vor allem Petrus für das Kaiserwetter.