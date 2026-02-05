In der Fasnachts-Hochburg braut sich was zusammen

Die Thaurer Muller sind umtriebige Gesellen. In der Fasnacht haben Zottler, Zaggeler und Co. bei Bällen und anderen Veranstaltungen umjubelte Auftritte. Doch einer ist nie dabei. Der Krameter macht sich rar und gesellt sich nur alle paar Jahre zu den anderen. Immer dann, wenn der Ort im Kreis der sogenannten Marthadörfer bei Innsbruck den großen Umzug ausrichtet. Am Sonntag ist es so weit. Und alle sind gespannt, ob er kommt.