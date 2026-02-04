Bei Sturm vorm Abflug – gut genug für Schalke?

Die Transferphase geht in Österreich in die heiße Phase, bis Freitag können Spieler noch zwischen den Vereinen wechseln. Am vergangenen Montag, sogenannter „Deadline Day“ in vielen internationalen Ligen, hätte es beinahe im Sturm-Angriff einen aufsehenerregenden Deal gegeben.
Dem Vernehmen nach hätte sich nämlich Deutschlands Zweitliga-Tabellenführer Schalke 04 mit einer Verpflichtung von Seedy Jatta beschäftigt. Der Norweger sei bei den Königsblauen auf dem Zettel gestanden, die neben Star-Stürmer-Zugang Edin Dzeko einen weiteren Angreifer mit anderem Anforderungsprofil gesucht haben sollen. Der Deal kam aber bekanntlich vor der Schließung des Transferfensters in Deutschland nicht zustande.
Ein Leader in der Abwehr?
Dass der von vielen Seiten stark kritisierte Sturm-Angreifer allerdings doch noch einen „Tapetenwechsel“ vollzieht, ist noch nicht ausgeschlossen. In Graz kam der heute 22-Jährige zuletzt überhaupt nicht mehr in Fahrt, das Umfeld hat sich auf den Stürmer eingeschossen. Und: Sturm sucht fieberhaft nach einem Angreifer mit anderem Profil, könnte demnach das Geld auch gut gebrauchen. Zumal Sportchef Michael Parensen nach dem Abgang von Tim Oermann zu Leverkusen auch die Augen nach einem weiteren Innenverteidiger offen hält.
Während im Angriff auch Potenzialspieler (zuletzt kursierte der Name des schwedischen Talents Kevin Filling) als Ergänzung infrage kommen sollen, soll in der Abwehr des Meisters ein erfahrener Spieler gesucht werden.
