Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Transfergeflüster

Bei Sturm vorm Abflug – gut genug für Schalke?

Steiermark
04.02.2026 15:30
Seedy Jatta
Seedy Jatta(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Die Transferphase geht in Österreich in die heiße Phase, bis Freitag können Spieler noch zwischen den Vereinen wechseln. Am vergangenen Montag, sogenannter „Deadline Day“ in vielen internationalen Ligen, hätte es beinahe im Sturm-Angriff einen aufsehenerregenden Deal gegeben. 

0 Kommentare

Dem Vernehmen nach hätte sich nämlich Deutschlands Zweitliga-Tabellenführer Schalke 04 mit einer Verpflichtung von Seedy Jatta beschäftigt. Der Norweger sei bei den Königsblauen auf dem Zettel gestanden, die neben Star-Stürmer-Zugang Edin Dzeko einen weiteren Angreifer mit anderem Anforderungsprofil gesucht haben sollen. Der Deal kam aber bekanntlich vor der Schließung des Transferfensters in Deutschland nicht zustande.

Lesen Sie auch:
Torflaute! Seedy Jatta hat seit 136 Tagen für Sturm kein Tor mehr erzielt.
Krone Plus Logo
21 Spiele ohne Treffer
Achtung! Sturm steckt in der Stürmer-Krise
04.02.2026

Ein Leader in der Abwehr?
Dass der von vielen Seiten stark kritisierte Sturm-Angreifer allerdings doch noch einen „Tapetenwechsel“ vollzieht, ist noch nicht ausgeschlossen. In Graz kam der heute 22-Jährige zuletzt überhaupt nicht mehr in Fahrt, das Umfeld hat sich auf den Stürmer eingeschossen. Und: Sturm sucht fieberhaft nach einem Angreifer mit anderem Profil, könnte demnach das Geld auch gut gebrauchen. Zumal Sportchef Michael Parensen nach dem Abgang von Tim Oermann zu Leverkusen auch die Augen nach einem weiteren Innenverteidiger offen hält.

Während im Angriff auch Potenzialspieler (zuletzt kursierte der Name des schwedischen Talents Kevin Filling) als Ergänzung infrage kommen sollen, soll in der Abwehr des Meisters ein erfahrener Spieler gesucht werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Der Schaffner, der am Montagabend von einem Passagier lebensgefährlich verletzt worden ist, ist ...
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
Zuletzt waren die Preise für Gold und Silber kurzzeitig eingebrochen, nun sind die Edelmetalle ...
Nach Turbulenzen
Gold und Silber setzen erneut zum Höhenflug an
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will einen Lehrplan nach dem anderen reformieren.
Wiederkehrs „Plan Z“
Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“
Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Nach Millionen-Skandal
Diese Registrierkassen machen Betrug unmöglich
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
184.129 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
173.001 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
132.782 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf