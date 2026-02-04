Bei Sturm vorm Abflug – gut genug für Schalke?

Ein Leader in der Abwehr?

Dass der von vielen Seiten stark kritisierte Sturm-Angreifer allerdings doch noch einen „Tapetenwechsel“ vollzieht, ist noch nicht ausgeschlossen. In Graz kam der heute 22-Jährige zuletzt überhaupt nicht mehr in Fahrt, das Umfeld hat sich auf den Stürmer eingeschossen. Und: Sturm sucht fieberhaft nach einem Angreifer mit anderem Profil, könnte demnach das Geld auch gut gebrauchen. Zumal Sportchef Michael Parensen nach dem Abgang von Tim Oermann zu Leverkusen auch die Augen nach einem weiteren Innenverteidiger offen hält.