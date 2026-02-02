Schon fast 50.000 Arbeitslose in der Steiermark

Das neue Jahr bringt weiter keine Entspannung am steirischen Arbeitsmarkt: Mit Stichtag 31. Jänner lag die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen bei 49.396. Verglichen mit dem Jänner des Vorjahres ist das ein Anstieg um 1871 Personen oder 3,9 Prozent.
Parallel dazu ist die Zahl der offenen Stellen weiterhin rückläufig: Mit 9401 ist diese verglichen mit dem Vorjahr in den vierstelligen Bereich gerutscht. Das Minus gegenüber Jänner 2025 beträgt laut AMS 1063 Stellen oder 10,2 Prozent.
Nimmt man die aktuell 8566 Schulungsteilnehmer dazu, liegt die Zahl der Betroffenen schon weit über 50.000, nämlich exakt bei 57.962. Die Arbeitslosenquote beträgt 8,5 Prozent.
Sorgenkinder Auto und Handel
Jürgen Schrei, der Leiter des Bereichs Service für Arbeitskräfte im steirischen AMS, sieht Licht und Schatten: „Während im Automotive-Sektor und im Handel die Arbeitslosigkeit zuletzt angestiegen ist, verzeichnen andere Branchen positive Entwicklungen“, ortet er ein „gemischtes Bild“. Hoffnung gebe etwa, dass bei den Personalleasingfirmen die Nachfrage nach Arbeitskräften wieder deutlich gestiegen sei.
Der aktuelle Schwerpunkt des AMS liegt beim Wiedereinstieg älterer Arbeitsloser. Die bundesweite Initiative Aktion 55+ hat zum Ziel, bis zu 6000 kollektivvertraglich entlohnte Arbeitsplätze für diese Altersgruppe zu schaffen. Dafür stehen 50 Millionen Euro an Fördermitteln zur Verfügung.
