Schon fast 50.000 Arbeitslose in der Steiermark

Sorgenkinder Auto und Handel

Jürgen Schrei, der Leiter des Bereichs Service für Arbeitskräfte im steirischen AMS, sieht Licht und Schatten: „Während im Automotive-Sektor und im Handel die Arbeitslosigkeit zuletzt angestiegen ist, verzeichnen andere Branchen positive Entwicklungen“, ortet er ein „gemischtes Bild“. Hoffnung gebe etwa, dass bei den Personalleasingfirmen die Nachfrage nach Arbeitskräften wieder deutlich gestiegen sei.