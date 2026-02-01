23-jähriger Alko-Lenker landete mit Pkw im Feld

In der Nacht auf Sonntag kam ein Pkw-Lenker auf der L502 im Bezirk Murau von der Fahrbahn ab und rutschte in ein Feld. Der 23-jährige Lenker verletzte sich dabei leicht. Ein Alkotest verlief positiv.
Gegen 2 Uhr in der Nacht auf Samstag kam es im Bereich Laßnitz-Lambrecht auf der L502 im Bezirk Murau zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk St. Veit an der Glan dürfte eigenen Angaben zufolge aufgrund einer Unachtsamkeit von der Fahrbahn abgekommen sein. Dadurch rutschte er mit seinem Fahrzeug in ein angrenzendes Feld und kam in einer etwa 50 Zentimeter tiefen Wasserlache zum Stillstand.
Bei dem Unfall erlitt der Lenker leichte Verletzungen im Bereich des Gesichtes, er lehnte eine medizinische Behandlung jedoch ab. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Dem 23-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.
