23-jähriger Alko-Lenker landete mit Pkw im Feld

Gegen 2 Uhr in der Nacht auf Samstag kam es im Bereich Laßnitz-Lambrecht auf der L502 im Bezirk Murau zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk St. Veit an der Glan dürfte eigenen Angaben zufolge aufgrund einer Unachtsamkeit von der Fahrbahn abgekommen sein. Dadurch rutschte er mit seinem Fahrzeug in ein angrenzendes Feld und kam in einer etwa 50 Zentimeter tiefen Wasserlache zum Stillstand.