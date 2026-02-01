Biker kam zu Sturz, Pkw-Lenker prallte gegen Mauer

Gleich zwei schwere Verkehrsunfälle gab es am Samstag in Tirol. Zunächst stürzte ein Motorradfahrer (60) und verletzte sich dabei schwer. Wenig später prallte ein Pkw-Lenker (37) gegen eine Mauer. Er und sein Beifahrer wurden erheblich verletzt.
Den Anfang machte ein 60-jähriger Italiener, der mit seinem Motorrad gegen 14.25 Uhr auf der Brennerstraße im Gemeindegebiet von Schönberg im Stubaital unterwegs war. Der Mann verlor auf Höhe der Stefansbrücke aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Bike.
Er stürzte und schlug auf der Fahrbahn auf. Nach der Erstversorgung wurde der Mann mit schweren Verletzungen mit der Rettung ins Krankenhaus nach Innsbruck eingeliefert.
Pkw prallte gegen Mauer
Nur wenige Stunden später gab es im Gemeindegebiet von Raitis (Bezirk Innsbruck-Land) einen weiteren schweren Unfall. Dort war gegen 17.40 Uhr ein Syrer (37) gemeinsam mit seinem Beifahrer (26) ebenfalls auf der Brennerstraße unterwegs.
Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Lenker in einer leichten Rechtskurve von der Straße ab und prallte gegen eine Mauer. Er und sein Beifahrer wurden erheblich verletzt. Sie mussten mit der Rettung ins Krankenhaus nach Innsbruck eingeliefert werden. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Die Straße musste kurzzeitig gesperrt werden.
