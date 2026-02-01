Biker kam zu Sturz, Pkw-Lenker prallte gegen Mauer

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Lenker in einer leichten Rechtskurve von der Straße ab und prallte gegen eine Mauer. Er und sein Beifahrer wurden erheblich verletzt. Sie mussten mit der Rettung ins Krankenhaus nach Innsbruck eingeliefert werden. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Die Straße musste kurzzeitig gesperrt werden.