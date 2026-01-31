Chancellor’s plan: Where the SPÖ and NEOS are definitely not playing ball

The political New Year's kick-off in Vienna was declared a "turning point" for the People's Party. Although ÖVP leader Christian Stocker – unlike FPÖ leader Herbert Kickl, who was still ranting about lazy compromises at the blue New Year's meeting in Klagenfurt – "prefers a good compromise to political stubbornness," the chancellor also made some surprising announcements that caught people's attention. Above all, the coalition partner was apparently taken by surprise.