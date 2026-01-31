"Not agreed"
Chancellor’s plan: Where the SPÖ and NEOS are definitely not playing ball
For the first time since his election as federal chairman of the ÖVP, Chancellor Christian Stocker addressed his top officials—and announced, among other things, a referendum on army reform. However, this was done without coalition consultation. Other promises made by the chancellor will also be difficult to implement with the SPÖ and NEOS.
The political New Year's kick-off in Vienna was declared a "turning point" for the People's Party. Although ÖVP leader Christian Stocker – unlike FPÖ leader Herbert Kickl, who was still ranting about lazy compromises at the blue New Year's meeting in Klagenfurt – "prefers a good compromise to political stubbornness," the chancellor also made some surprising announcements that caught people's attention. Above all, the coalition partner was apparently taken by surprise.
