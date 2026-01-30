Polit-Funkenflug bei Energiekosten in NÖ

„Diskussion um Start am 1. April

ÖVP-Landesgeschäftsführer Matthias Zauber räumte dann noch mit dem Streit um den Beginn der Strompreissenkung mit 1. April auf: „Früher ging es nicht, weil Smart-Meter umgestellt werden müssen und man auf den Sozialtarif der Bundesregierung warten muss. Das ist in der Verantwortung des SPÖ-Finanzministers und wird eben am 1. April geltend.“