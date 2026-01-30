Murder in nursing home
Elderly woman suffocated: suspect arrested in Vienna
Following the fatal violent crime against an 87-year-old resident of a Vienna retirement home, there has now been a decisive turn in the investigation: a suspect has been arrested.
As reported, the elderly woman was found dead in her room on January 20. Even then, the evidence suggested that foul play could not be ruled out. A forensic autopsy later confirmed the suspicion of homicide—the pensioner is believed to have died of suffocation.
"Sensitive phase of the investigation"
In the course of the investigation by the Vienna State Criminal Investigation Office, strong suspicion fell on a 61-year-old man. The Turkish national was arrested in the early hours of Friday morning in an apartment in the 14th district by WEGA forces – on the orders of the Vienna Public Prosecutor's Office.
Investigators are not currently commenting on the background to the crime or possible motives. However, according to information obtained by the "Krone" newspaper, the suspect was already known to the police. He was considered a "house terror" in several retirement homes.
