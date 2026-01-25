Antauer: „Absolute Mehrheit muss endlich fallen“

Um kurz vor 10 Uhr war es dann auch für FPÖ-Spitzenkandidat Martin Antauer so weit. Gemeinsam mit Lebensgefährtin Ayse ging es voller Zuversicht zur Stimmenabgabe. „Die Stimmung heute ist großartig. Wir hatten einen unglaublichen Wahlkampf, waren viel unterwegs und haben mit den Leuten gesprochen“, so Antauer. „Die Menschen wünschen sich Veränderung. Die absolute Mehrheit muss fallen, das habe ich immer gesagt.“ Auch wenn die Blauen auf keinerlei Umfrageergebnisse zurückgreifen, sei die Nervosität der SPÖ vor allem in Postings spürbar gewesen.