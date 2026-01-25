Antauer: „Absolute Mehrheit muss endlich fallen“

„Die Menschen wünschen sich Veränderung“, gab sich Martin Antauer bei der Stimmenabgabe zuversichtlich. Für diese möchte der FPÖ-Spitzen- kandidat am heutigen Wahlsonntag sorgen.
Um kurz vor 10 Uhr war es dann auch für FPÖ-Spitzenkandidat Martin Antauer so weit. Gemeinsam mit Lebensgefährtin Ayse ging es voller Zuversicht zur Stimmenabgabe. „Die Stimmung heute ist großartig. Wir hatten einen unglaublichen Wahlkampf, waren viel unterwegs und haben mit den Leuten gesprochen“, so Antauer. „Die Menschen wünschen sich Veränderung. Die absolute Mehrheit muss fallen, das habe ich immer gesagt.“ Auch wenn die Blauen auf keinerlei Umfrageergebnisse zurückgreifen, sei die Nervosität der SPÖ vor allem in Postings spürbar gewesen.
„Sicherheit und soziale Gerechtigkeit“
Nach der Stimmenabgabe ging es für ein gemeinsames Mittagessen zurück nach Hause. „Mein Sohn kommt auch vorbei“, erzählt der Freiheitliche. Gut gestärkt geht es dann als Wahlhelfer durch den Nachmittag. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir ein gutes Ergebnis einfahren werden und sich viele St. Pöltner für eine freiheitliche Politik entscheiden, bei der die Bürger, Sicherheit und soziale Gerechtigkeit und nicht teure Prestigeprojekte im Mittelpunkt stehen“, so Antauer. Bis dahin heißt es erst einmal warten.
