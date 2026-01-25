Verbnjak und Dreier im Vertical am Weltcup-Podest

LIVE: Noch keine Tore bei Palace gegen Chelsea
Premier-League-Ticker
Die ÖSV-Skibergsteiger haben beim Weltcup in Andorra im Vertical (3,5 km/690 hm) zwei Podestplätze geschafft. Paul Verbnjak musste sich als Zweiter um 9,4 Sekunden nur dem Schweizer Seriensieger Remi Bonnet geschlagen geben.
Der 24-jährige Kärntner kam nach mehreren vierten Plätzen erstmals auf das Podium. Sarah Dreier holte als Dritte ihren nächsten Stockerlplatz. Rund eine Minute schneller als die Salzburgerin waren die Französinnen Axelle Gachet Mollaret und Emily Harrop.
„Perfekter Tag“
„Das war heute wirklich ein perfekter Tag. Der Viererfluch ist gebrochen“, sagte Verbnjak, der am Montag in der Olympiadisziplin Sprint der einzige österreichische Starter sein wird.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.