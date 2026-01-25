„Total aufgeregt!“ Slalom-Ass im Babyglück

Sportlich läuft es für Slalom-Ass Kristoffer Jakobsen in dieser Saison bisher nicht nach Plan – in der Familienplanung ist das Glück aber umso größer. Denn wie der Schwede am Rande des Rennwochenendes in Kitzbühel verraten hat, erwarten er und seine Partnerin Erica Nachwuchs.
Auf den Skipisten dieser Welt erlebt Jakobsen eine schwere Zeit. Seit Anfang März 2025 wartet der Schwede vergeblich auf Weltcuppunkte. Entweder verpasste der 31-Jährige seither den zweiten Durchgang oder er schied bereits früh aus.
Privat allerdings gibt es allen Grund zur Freude, wie der Slalom-Spezialist auf Instagram wissen lässt. Zu Bildern von seinem Sohn Ted, der vor Ultraschallbildern sitzt, schreibt Jakobsen: „Ted ist total aufgeregt, ein großer Bruder zu werden.“
Scherz von Ski-Kollegen
Von seinem Konkurrenten und Kollegen Albert Popov erhielt er sogleich einen scherzhaften Kommentar. „Wow, du bist nicht nur auf der Piste schnell“, schrieb der Bulgare – nachdem das erste Kind von Jakobsen erst im Februar 2025 das Licht der Welt erblickte.
Ob die familiären Glücksgefühle ihn auch sportlich wieder beflügeln können, zeigt sich am Sonntag in Kitzbühel. Ab 10.30 Uhr startet der erste Durchgang.
