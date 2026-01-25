Erneut Hundertstel-Ärger: „Immer die Deutschen!“

Bei allem Ärger über diese knappe Entscheidung zeigt sich die ÖSV-Athletin dennoch zufrieden mit ihrem Auftritt im zweiten Durchgang in Spindlermühle. „Ich habe Plätze gut gemacht und ohne den Fehler wäre da noch mehr drin gewesen. Im Gegensatz zum ersten Lauf war das wieder Skifahren.“ Gerade mit Blick auf die anstehenden Winterspiele eine Leistung, die Mut macht.