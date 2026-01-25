Vorteilswelt
Schandtat gefilmt

Frecher Lieferant bringt Packerl, nimmt Katze mit

Viral
25.01.2026 14:04
Porträt von krone.at
Von krone.at

Er lieferte ein Paket ab und beging gleichzeitig eine schwere Straftat. In Elland (Großbritannien) hat sich ein Amazon-Fahrer nach erfolgreicher Zustellung kurzerhand die Katze der Hausbesitzer geschnappt und diese davongetragen.

Eine Türklingelkamera hat den dreisten Diebstahl aufgezeichnet. Trotzdem fehlt von dem Tier bislang jede Spur.

Nun stellten die Hausbesitzer einen Ausschnitt des Videos (siehe oben) auf Social Media - mit der Bitte um Hinweise. Der Polizei wurde freilich eine unverpixelte Aufnahme zur Verfügung gestellt.

Er stellt das Paket ab und greift sich die Katze – nicht ahnend, dass er dabei gefilmt wird.
Er stellt das Paket ab und greift sich die Katze – nicht ahnend, dass er dabei gefilmt wird.(Bild: KameraOne)

Auf X, Instagram und Co. ist die Empörung groß. Der einheitliche Tenor: „Wer tut so etwas?!“ Das Tier indes bleibt verschwunden ...

