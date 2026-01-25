Vorteilswelt
Bis zu 15 Zentimeter

Neuschnee in Cortina vor den Olympischen Spielen

Wintersport
25.01.2026 14:15
Vor dem Start der Olympischen Spiele gab es in Cortina 15 Zentimeter Neuschnee.
Vor dem Start der Olympischen Spiele gab es in Cortina 15 Zentimeter Neuschnee.(Bild: AFP/ODD ANDERSEN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach rund zwei Monaten ohne Niederschläge ist in der Nacht auf Sonntag Schnee in den Dolomiten und in Cortina d‘Ampezzo gefallen. Der Wintersportort zeigte sich wenige Tage vor der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Weiß. Im Tal von Cortina fielen nach Angaben der Regionalwetterbehörde Arpav 15 Zentimeter Neuschnee.

Am Falzarego-Pass auf knapp 2.000 Metern Höhe wurden 12 Zentimeter gemessen, in Ra Valles auf den Tofane zehn Zentimeter. In den übrigen nördlichen Dolomiten fielen circa zehn Zentimeter Schnee. Deutlich ergiebiger waren die Schneefälle hingegen in den südlichen Dolomiten: In Alleghe, im Gebiet der Pale di San Martino-Taibon sowie am Nevegal wurden jeweils 25 Zentimeter registriert. In Asiago, auf der Hochebene von Cima XII, fielen schließlich 28 Zentimeter Neuschnee.

(Bild: AFP/ODD ANDERSEN)

Montags wieder Sonne erwartet
Die Brennerautobahn meldete bereits in den Morgenstunden des Sonntag Schneefall zwischen Sterzing und dem Brenner – in den vergangenen Stunden rückten zahlreiche Freiwillige Feuerwehren im Pustertal und im Schlerngebiet zu Verkehrsunfällen aus. Den Wetterprognosen zufolge soll der Schneefall im Laufe des Sonntags anhalten, ab Montag wird jedoch wieder sonniges Wetter erwartet, bei Temperaturen, die über den Gefrierpunkt steigen.

