Neuschnee in Cortina vor den Olympischen Spielen

Montags wieder Sonne erwartet

Die Brennerautobahn meldete bereits in den Morgenstunden des Sonntag Schneefall zwischen Sterzing und dem Brenner – in den vergangenen Stunden rückten zahlreiche Freiwillige Feuerwehren im Pustertal und im Schlerngebiet zu Verkehrsunfällen aus. Den Wetterprognosen zufolge soll der Schneefall im Laufe des Sonntags anhalten, ab Montag wird jedoch wieder sonniges Wetter erwartet, bei Temperaturen, die über den Gefrierpunkt steigen.