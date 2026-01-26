Mit Faschingskrapfen doppelt Freude schenken

So leisteten sie Soforthilfe für die junge Familie eines verstorbenen Vaters oder unterstützen ein wiederkehrendes Austauschprojekt zwischen Sonderschulen in Tirol und Belgien, die den Kindern Fahrten ins jeweils andere Land ermöglichen.

Faschingskrapfen für den guten Zweck

Finanziert wird dies mit verschiedenen Aktionen. Von anderen Kiwanis Clubs haben sich die Innsbrucker zum Beispiel ihre Faschingskrapfenaktion abgeschaut. Der Club kauft das Gebäck via Großbestellung günstig ein und liefert sie um 1,90 Euro pro Stück in 24er-Packungen an Firmen aus. Der Gewinn geht auf das Charitykonto.