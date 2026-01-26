Vorteilswelt
Charity-Aktion

Mit Faschingskrapfen doppelt Freude schenken

Tirol
26.01.2026 16:00
Das Vorbild für die Aktion lieferten andere Kiwanis-Clubs. In Kitzbühel wurden letztes Jahr ...
Das Vorbild für die Aktion lieferten andere Kiwanis-Clubs. In Kitzbühel wurden letztes Jahr 10.800 Stück ausgeliefert.(Bild: KIWANIS Kitzbühel)
Porträt von Nicole Greiderer
Von Nicole Greiderer

Der 2025 neu gegründete Kiwanis Club in Innsbruck sammelt mit einer im wahrsten Sinne des Wortes süßen Aktion Geld für Kinder in Not. Dabei werden gleichzeitig lokale Unternehmen, Kindergärten und Schulen beglückt.

Kiwanis ist eine international agierende Kinderhilfsorganisation, die sich in regionale Clubs gliedert. Der jüngste von sieben in Tirol wurde 2025 in Innsbruck wieder gegründet, nachdem er sich vor einigen Jahren aufgelöst hatte. Das neue Team ist hoch motiviert. Alleine oder gemeinsam mit anderen Clubs unterstützen die Mitglieder karitative Zwecke.

So leisteten sie Soforthilfe für die junge Familie eines verstorbenen Vaters oder unterstützen ein wiederkehrendes Austauschprojekt zwischen Sonderschulen in Tirol und Belgien, die den Kindern Fahrten ins jeweils andere Land ermöglichen.

Faschingskrapfen für den guten Zweck
Finanziert wird dies mit verschiedenen Aktionen. Von anderen Kiwanis Clubs haben sich die Innsbrucker zum Beispiel ihre Faschingskrapfenaktion abgeschaut. Der Club kauft das Gebäck via Großbestellung günstig ein und liefert sie um 1,90 Euro pro Stück in 24er-Packungen an Firmen aus. Der Gewinn geht auf das Charitykonto.

Zitat Icon

Wir zuckern die Krapfen, verpacken sie und liefern sie am Rosenmontag und Faschingsdienstag aus.

Walter Hauser, Präsident Kiwanis Club Innsbruck

Das Angebot richtet sich an Firmen im Raum Innsbruck und Umgebung, die ihrem Team eine Freude machen und gleichzeitig etwas Gutes tun möchten. Auch für Kleinunternehmen gibt es eine Lösung: „Man kann die Krapfen auch sponsern“, erklärt Präsident Walter Hauser. Dann gehen sie statt an den zahlenden Betrieb an einen Kindergarten oder eine Schule.

Die 25 Kiwanier des jungen Clubs in Innsbruck haben sich für ihre erste Faschingskrapfenaktion ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: „Wir möchten 2000 Krapfen verkaufen“, so Hauser.

Bestellungen von Firmen per Mail an office@walterhauser.at

