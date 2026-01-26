Mit Faschingskrapfen doppelt Freude schenken

Der 2025 neu gegründete Kiwanis Club in Innsbruck sammelt mit einer im wahrsten Sinne des Wortes süßen Aktion Geld für Kinder in Not. Dabei werden gleichzeitig lokale Unternehmen, Kindergärten und Schulen beglückt.
Kiwanis ist eine international agierende Kinderhilfsorganisation, die sich in regionale Clubs gliedert. Der jüngste von sieben in Tirol wurde 2025 in Innsbruck wieder gegründet, nachdem er sich vor einigen Jahren aufgelöst hatte. Das neue Team ist hoch motiviert. Alleine oder gemeinsam mit anderen Clubs unterstützen die Mitglieder karitative Zwecke.
So leisteten sie Soforthilfe für die junge Familie eines verstorbenen Vaters oder unterstützen ein wiederkehrendes Austauschprojekt zwischen Sonderschulen in Tirol und Belgien, die den Kindern Fahrten ins jeweils andere Land ermöglichen.
Faschingskrapfen für den guten Zweck
Finanziert wird dies mit verschiedenen Aktionen. Von anderen Kiwanis Clubs haben sich die Innsbrucker zum Beispiel ihre Faschingskrapfenaktion abgeschaut. Der Club kauft das Gebäck via Großbestellung günstig ein und liefert sie um 1,90 Euro pro Stück in 24er-Packungen an Firmen aus. Der Gewinn geht auf das Charitykonto.
Wir zuckern die Krapfen, verpacken sie und liefern sie am Rosenmontag und Faschingsdienstag aus.
Walter Hauser, Präsident Kiwanis Club Innsbruck
Das Angebot richtet sich an Firmen im Raum Innsbruck und Umgebung, die ihrem Team eine Freude machen und gleichzeitig etwas Gutes tun möchten. Auch für Kleinunternehmen gibt es eine Lösung: „Man kann die Krapfen auch sponsern“, erklärt Präsident Walter Hauser. Dann gehen sie statt an den zahlenden Betrieb an einen Kindergarten oder eine Schule.
Die 25 Kiwanier des jungen Clubs in Innsbruck haben sich für ihre erste Faschingskrapfenaktion ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: „Wir möchten 2000 Krapfen verkaufen“, so Hauser.
Bestellungen von Firmen per Mail an office@walterhauser.at
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.