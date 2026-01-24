Emotionaler Kitz-Sieg: „Ich bin für ihn gefahren!“

„Ich weiß, dass er stolz auf mich wäre“

„Unglaublich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich weiß, dass er stolz auf mich wäre“, sagte Franzoni, der im Moment seines größten Erfolges an seinen verstorbenen Ski-Weggefährten Franzoso dachte. Der 25-Jährige war im September bei einem Trainingssturz in Chile seinen schweren Verletzungen erlegen.