Die rote Hochburg hält seit mehr als 60 Jahren

Rückkehr zur Absoluten

1965 hatte er die absolute Mehrheit zurückgeholt, vor allem auf Kosten der FPÖ, die gänzlich aus dem Gemeinderat hinausgerutscht sind. Drei Jahre später kam es aber zum Bruch mit der Partei, weil Singer, in dessen Amtszeit die Errichtung des Hallenbads und die Neugestaltung des Europaplatzes gefallen sind, immer wieder zu Einzelentscheidungen tendiert haben soll. Die SPÖ hatte ihn 1968 ein Funktionsverbot auferlegt, dennoch blieb Singer bis zur Wahl 1970 im Amt. Sein Nachfolger Hans Schickelgruber konnte trotz dieser internen Querelen das Ergebnis der SPÖ erneut ausbauen und 57 Prozent erreichen – einen Wert, den er auch danach jeweils halten konnte.