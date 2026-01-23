Gemeinnütziger Wohnbau hochzufrieden mit 2025

Doch im Bundesländervergleich könne sich Tirol positiv abheben, beteuert der neue Tiroler GBV-Obmann Edgar Gmeiner. 1170 Einheiten wurden in Tirol 2025 fertiggestellt, davon 930 Mietwohnungen. 240 Wohnungen wurden übereignet. „Damit liegen wir über dem langjährigen Schnitt und wesentlich besser als die gemeinnützige Branche im Großteil Österreichs, die im Durchschnitt um rund ein Drittel eingebrochen ist“, erklärt Gmeiner. Die Tiroler Wohnbauförderung hebe sich von den Fördermodellen der anderen Bundesländer ab, und zwar durch Direktdarlehen. Dass Gemeinden von Vorbehaltsflächen für den geförderten Wohnbau Gebrauch machen, sei auch positiv. In den nächsten Jahren stehen wieder jeweils 360 Millionen Euro zur Verfügung für den Gemeinnützigen Bau.