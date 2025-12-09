Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Netflix-Bieterstreit

Paramount bietet 108 Mrd. Dollar für Warner Bros.

Web
09.12.2025 07:29
Paramounts Angebot an die Anteilseigner von Warner Bros. Discovery, ihre Aktien für jeweils 30 ...
Paramounts Angebot an die Anteilseigner von Warner Bros. Discovery, ihre Aktien für jeweils 30 Dollar zu verkaufen, läuft zunächst bis zum 8. Jänner.(Bild: AFP/VALERIE MACON)

Paramount will den Hollywood-Rivalen Warner Brothers nicht kampflos Netflix überlassen und wendet sich mit einem Angebot direkt an die Aktionäre. Der Medienkonzern bietet 108,4 Milliarden Dollar (knapp 94 Milliarden Euro). Unter den Geldgebern ist dabei auch die Investmentfirma Affinity Partners von Jared Kushner, Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump.

0 Kommentare

Ein solcher Vorstoß von Paramount war schon bei Verkündung des Netflix-Deals nicht ausgeschlossen worden. Paramount wurde erst vor wenigen Monaten von der Familie des als Trump-Unterstützer bekannten Software-Milliardärs Larry Ellison übernommen. Medienberichten zufolge ging Paramount angesichts der guten Beziehungen zum Weißen Haus zuvor davon aus, sich auch bei Warner durchsetzen zu können – das Management dort entschied sich aber für das Netflix-Angebot.

Paramount macht nun einige Änderungen, die die Erfolgschancen verbessern könnten. Das Warner-Management hatte unter anderem bemängelt, dass das Paramount-Angebot auch 24 Milliarden Dollar der Staatsfonds von Saudi-Arabien, Abu Dhabi und Katar enthält. Diese würden nun – genauso wie Kushners Affinity – auf ein Mitspracherecht im Geschäft etwa durch einen Sitz im Verwaltungsrat verzichten. Der chinesische Konzern Tencent ist nicht mehr bei dem Gebot dabei. Wie viel Geld genau von Affinity kommen soll, blieb zunächst unklar. Kushner ist mit Trumps Tochter Ivanka verheiratet.

Trump sagte auf Fragen von Reportern im Weißen Haus zu Kushners Beteiligung an dem Deal, er und sein Schwiegersohn hätten nie darüber gesprochen. Er sei kein großer Freund von weder Netflix noch Paramount Skydance. „Ich kenne diese Firmen sehr gut. Ich weiß, was sie machen (...). Ich muss mir anschauen, was für Marktanteile sie haben (...) keine von beiden sind große Freunde von mir“, sagte Trump im Weißen Haus.

Lesen Sie auch:
Netflix würde sich mit dem Zukauf unter anderem Batman und Superman sowie zahlreiche HBO-Serien ...
Für 83 Mrd. Dollar
Jetzt fix: Netflix übernimmt Warner Bros. und HBO
05.12.2025

Paramount will mehr Gewicht
Die Ellisons – Paramount wird nun von Larrys Sohn, dem Filmproduzenten David geführt – wollen mit der Übernahme von Warner Bros. Discovery schnell an Größe gewinnen. Mit dem Streamingdienst Paramount+ sind sie bislang nur einer der kleineren Player am Markt. Netflix hat unterdessen mehr als 300 Millionen Kundenhaushalte weltweit und Warners HBO Max nach jüngsten Angaben 128 Millionen Abo-Kunden.

  In Hollywood stieß der Netflix-Deal auf viele negative Reaktionen. Unter anderem wird befürchtet, dass der Streaming-Riese Filme von Warner Brothers zwar weiterhin auch in die Kinos bringt, aber danach auch viel schneller im Streaming – was Filmtheater Geld kosten könnte. Netflix hatte im eigenen Geschäft auch bei aufwendigen Produktionen stets Streaming statt Kinos priorisiert und damit einige Filmemacher verärgert. David Ellison sagt nun, Paramount wolle Hollywood retten.

Es geht auch um CNN
Der Bieterwettkampf hat aber auch eine politische Dimension, weil zu Warner Bros. Discovery auch CNN gehört. Der Nachrichtensender, der oft kritisch über Trump berichtet, ist dem Präsidenten ein Dorn im Auge.

  In den USA wurde vielfach spekuliert, das Weiße Haus könne deshalb an einem Erfolg der Ellison-Familie interessiert sein. Beim Paramount-Sender CBS gab es nach dem Kauf Änderungen in der Nachrichtenredaktion. Nachdem die CBS-Sendung „60 Minutes“ am Sonntag ein Interview mit der ins Lager der Trump-Kritiker gewechselten republikanischen Abgeordneten Marjorie Taylor Greene ausstrahlte, schimpfte Trump allerdings, die neuen Eigentümer seien auch nicht besser als die alten.

Auch Wettbewerbshüter am Zug
Trump mutmaßte zugleich am Wochenende, die Größe von Netflix könne ein Problem bei der Wettbewerbsprüfung werden – und sagte, dass er persönlich in eine Entscheidung über die Freigabe des Deals involviert sein werde. Netflix argumentiert, man dürfe nicht allein den Streaming-Markt betrachten, sondern müsse bedenken, dass die Anbieter auch mit Video-Plattformen wie YouTube und TikTok um die Aufmerksamkeit der Zuschauer konkurrierten.

  Bei einem Auftritt auf einer Investorenkonferenz wenige Stunden nach dem Paramount-Angebot zeigten sich die Netflix-Co-Chefs Ted Sarandos und Greg Peters überzeugt, dass sie den Deal am Ende über die Ziellinie bringen. Netflix sagte Warner eine Vertragsstrafe von 5,8 Milliarden Dollar für den Fall zu, dass die Übernahme an Bedenken der Wettbewerbshüter scheitern sollte.

Paramounts Angebot an die Anteilseigner von Warner Bros. Discovery, ihre Aktien für jeweils 30 Dollar zu verkaufen, läuft zunächst bis zum 8. Jänner, könnte aber verlängert werden. Die Warner-Aktie legte im US-Handel am Montag zeitweise um gut fünf Prozent auf rund 27,50 Dollar zu.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Er sieht und hört zu
Samsung-Vision: Der TV der Zukunft ist KI-Dystopie
Joviales Interview des von einer Online-Finanzplattform finanzierten YouTube-Kanals „Sourcery“ ...
Krone Plus Logo
Kritik unerwünscht
Die Haus-und-Hof-Medien der „Big Tech“-Milliardäre
Aus einem 12,9-Millimeter-Handy mit 6,5 Zoll Diagonale wird beim Galaxy Z Trifold ein rund vier ...
Handy wird Tablet
Samsung zeigt doppelt faltbares Galaxy Z Trifold
Ganz oben steht der bayerische Sänger Oimara mit dem Video zum Hit „Wackelkontakt“.
Österreich-Zahlen 2025
Das sind die beliebtesten YouTube-Clips des Jahres
Hardware für Retro-Gamer gibt es nicht nur von den großen bekannten Gaming-Riesen, sondern auch ...
Krone Plus Logo
Erstaunliche Vielfalt
Retro-Games auf Reisen: Das ist die beste Hardware
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
141.086 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.
Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
125.561 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Oberösterreich
Zwei Stunden lang stand Westbahn-Verbindung still
104.038 mal gelesen
Tausende Reisende strandeten zwei Stunden an den Bahnhöfen der Westbahnstrecke.
Mehr Web
Netflix-Bieterstreit
Paramount bietet 108 Mrd. Dollar für Warner Bros.
Trump wütet wegen X:
„Europa entwickelt sich in schlechte Richtung“
Unsummen verloren
Klagenfurter Pärchen tappt in die Investment-Falle
Krone Plus Logo
Fake-Songs & KI-Bands
So revolutioniert die KI das globale Musikgeschäft
Kleinkrieg geht weiter
X verbietet EU-Kommission Anzeigen zu schalten

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf