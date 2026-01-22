Parteien wollen Schutz von Frauen weiter stärken

Weitreichende Debatte geplant

„Die Debatte über das Problem muss viel weitergehen, als über ,Nur nein heißt nein‘ oder ,Nur ja heißt ja‘. Unsere Landsleute wollen, dass Frauen in unserem Land geschützt sind. Niederösterreich ist sicher und soll auch so sicher bleiben. Aufgabe des Gesetzgebers ist es, dazu unseren Behörden die richtigen Instrumente zur Verfügung zu stellen“, so die Obfrau der Wir Niederösterreicherinnen-ÖVP Frauen Silke Dammerer, die auch selbst Teil des neu geschaffenen Unterausschusses sein wird. Diese Fragestellung wolle man intensiv diskutieren. Die Schaffung eines eigenen Unterausschusses zu diesem sensiblen Thema ermöglicht den Parteien, gezielt über das Anliegen zu sprechen, und auch Fachleute können dann intensiv eingebunden werden. Inhalt der ersten Sitzung im Februar wird sein, welche Experten zum Austausch einladen werden. Was für die ÖVP-Politiker schon feststeht: Wir wollen mit Vertretern des Justizministeriums zu dem Thema sprechen.“