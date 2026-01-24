Meisterin des Jahres wuchs auf der Rennstrecke auf

Bei Lena Kemmers Werdegang fragt man sich, wie dieser in 21 Jahre Lebenszeit passt. Da war der Titel „Meisterin des Jahres“, den die Kfz-Technikerin am Donnerstagabend von der WKO Steiermark verliehen bekam, nur die Zugabe. Via Online-Voting wurde sie im Grazer Congress zum Publikumsliebling gewählt.